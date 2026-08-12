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12.08.2026 06:37:00
Kanamic Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kanamic Network hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 7.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kanamic Network 5.87 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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