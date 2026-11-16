KANAME KOGYO legte Quartalsergebnis vor

KANAME KOGYO präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24.01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.59 Prozent auf 3.82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch