KANAME KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KANAME KOGYO präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26.14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23.56 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch