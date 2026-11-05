Kanaden hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kanaden hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45.53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39.77 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 38.67 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch