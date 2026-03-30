Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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30.03.2026 18:46:39
Kanada beauftragt Airbus mit Unterstützung von CC-300-Tankerflotte
Von Adriano Marchese
DOW JONES--Die kanadische Regierung hat Aufträge im Wert von 1,5 Milliarden Kanadischen Dollar (ca. 0,94 Milliarden Euro) vergeben, um Kanadas neue Flotte aus CC-330 Husky-Tankflugzeugen einsatzbereit zu halten. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Modernisierung der Royal Canadian Air Force. Die Defence Investment Agency, eine Sonderbehörde zur Modernisierung und Beschleunigung der Rüstungsbeschaffung, hat zwei Verträge an L3Harris MAS und einen an Airbus vergeben.
Die CC-330 Husky basiert auf dem Mehrzweck-Tanker-Transporter A330 MRTT von Airbus. MRTT steht für "multi-role tanker transport". Das Flugzeug ermöglicht der kanadischen Luftwaffe auf Langstrecken die Betankung von Flugzeugen in der Luft. Es dient zudem als strategische Transportplattform für Truppen, Fracht und medizinische Evakuierungen.
Die Investitionen tragen dazu bei, dass Kanada das NATO-Ziel für Verteidigungsausgaben erreicht. Ottawa hatte die 2-Prozent-Vorgabe des Bündnisses jahrelang verfehlt, hat das Ziel nach eigenen Angaben nun aber erreicht. Dies ist unter anderem grossen Beschaffungsprogrammen wie der CC-330-Husky-Flotte zu verdanken.
Laut der Defence Investment Agency könnten die drei Verträge direkt bis zu 720 Arbeitsplätze in den Provinzen Quebec, Ontario und Alberta schaffen. Zudem würden sie jährlich 90 Millionen kanadische Dollar zum Bruttoinlandsprodukt Kanadas beisteuern. Die Investitionen sind Teil der umfassenderen Bemühungen Kanadas, seine Rüstungsindustrie wieder aufzubauen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 30, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)
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