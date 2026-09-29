Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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29.09.2026 17:58:00
Kampf um Abnehmpille - Novo Nordisk schliesst Milliarden-Deal mit China
Novo NordiskDer dänische Pionier am Markt für die Abnehmspritze kämpft mit einer Wachstumsschwäche und zunehmenden Druck am Markt. Ein 2,6-Milliarden-Dollar-Deal mit China soll den Sektor pushenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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