Kamigumi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kamigumi hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72.05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 78.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kamigumi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.92 Milliarden JPY im Vergleich zu 72.70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch