Kamigumi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kamigumi hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 75.38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 71.77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kamigumi 79.19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch