Kamei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kamei hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 71.36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kamei noch ein Gewinn pro Aktie von 59.19 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 142.56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch