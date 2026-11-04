Kameda Seika: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kameda Seika lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1.66 JPY gegenüber 4.68 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kameda Seika einen Umsatz von 31.89 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch