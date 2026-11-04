Kamat Hotels (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kamat Hotels (India) hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.720 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 837.3 Millionen INR gegenüber 751.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch