Kamat Hotels (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kamat Hotels (India) gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.19 INR gegenüber 1.42 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 905.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 826.5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch