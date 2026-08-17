Kamanwala Housing Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kamanwala Housing Construction veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.17 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kamanwala Housing Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch