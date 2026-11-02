Kamadgiri Fashion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kamadgiri Fashion hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 485.1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 419.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch