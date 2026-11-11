Kamada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kamada präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.42 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.300 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 157.1 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 158.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch