Kamada öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kamada veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.47 ILS ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.470 ILS, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.5 Millionen ILS – ein Plus von 1.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kamada 160.2 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch