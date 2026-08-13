Kalyani Forge veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kalyani Forge lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12.31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.87 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 668.0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 641.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch