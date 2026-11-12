Kalyan Jewellers India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kalyan Jewellers India hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.14 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.52 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kalyan Jewellers India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103.23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 78.56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch