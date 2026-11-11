Kaltura zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaltura hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaltura ein EPS von -0.020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 47.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch