Kaltura stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaltura äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 46.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kaltura 44.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch