06.10.2025 13:23:32
Kaltura CFO John Doherty To Step Down
(RTTNews) - Kaltura, Inc. (KLTR) announced that John Doherty, Chief Financial Officer, will be stepping down effective December 5, 2025. Doherty is taking on a CFO role at a public company in the medical technology industry. The company has retained an external search firm to identify successor candidates. Doherty has agreed to stay on as an advisor through March 31, 2026.
Kaltura re-affirmed its financial guidance for the third quarter, as issued on August 7, 2025. The company will be discussing its financial results on November 10, 2025.
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
