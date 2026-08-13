Kalpataru Power Transmission mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kalpataru Power Transmission lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 18.16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kalpataru Power Transmission noch ein Gewinn pro Aktie von 12.51 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 64.08 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kalpataru Power Transmission 61.71 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch