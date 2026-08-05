Kalpataru gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kalpataru gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.29 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kalpataru ein EPS von -2.950 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.95 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.57 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch