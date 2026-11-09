Kalpa commercial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kalpa commercial hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 195.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207.2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 70.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch