Kalpa commercial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kalpa commercial liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kalpa commercial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.49 INR, nach 0.140 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Kalpa commercial 97.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch