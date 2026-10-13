Kallam Spinning Mills präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kallam Spinning Mills hat am 12.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.64 INR gegenüber -1.670 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Kallam Spinning Mills im vergangenen Quartal 478.7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kallam Spinning Mills 648.8 Millionen INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 16.440 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kallam Spinning Mills -8.970 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5.89 Prozent auf 2.56 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2.41 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch