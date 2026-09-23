RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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23.09.2026 14:06:00
Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen - abgesagte Offshore-Windparks
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
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|Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen - abgesagte Offshore-Windparks (Spiegel Online)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
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21.09.26
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18.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.