Kala Bio liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kala Bio die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1605.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch