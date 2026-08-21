Kala Bio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kala Bio hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 21.32 USD gegenüber -85.500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch