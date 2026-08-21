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21.08.2026 06:37:00
Kala Bio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kala Bio hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 21.32 USD gegenüber -85.500 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.ch
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