Kakiyasu Honten hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kakiyasu Honten lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15.40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.45 Milliarden JPY – eine Minderung von 2.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.66 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch