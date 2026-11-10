Kaken Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kaken Pharmaceutical hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11.57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kaken Pharmaceutical ein Ergebnis je Aktie von 19.03 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.23 Prozent auf 18.80 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch