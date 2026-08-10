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10.08.2026 06:37:00
Kaken Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kaken Pharmaceutical lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 222.86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7.13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.87 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30.15 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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