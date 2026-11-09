Kakatiya Cement Sugar Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kakatiya Cement Sugar Industries hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kakatiya Cement Sugar Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4.01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14.780 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 228.9 Millionen INR, gegenüber 254.1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch