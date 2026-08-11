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11.08.2026 06:37:00
Kakatiya Cement Sugar Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kakatiya Cement Sugar Industries hat am 08.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 8.19 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.150 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 179.6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 29.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255.6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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