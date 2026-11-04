kakaopay: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

kakaopay hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 228.58 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte kakaopay 112.00 KRW je Aktie verdient.

kakaopay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 302.05 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 242.36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch