kakaopay: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

kakaopay präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 296.09 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte kakaopay 94.00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 335.08 Milliarden KRW gegenüber 221.81 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch