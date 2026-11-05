KakaoBank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KakaoBank gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 297.06 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KakaoBank 234.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 880.88 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 757.88 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch