KakaoBank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KakaoBank präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 295.00 KRW, nach 265.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat KakaoBank im vergangenen Quartal 828.98 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KakaoBank 758.07 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch