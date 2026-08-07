Kakao: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kakao stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 36.87 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 367.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kakao in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2’098.46 Milliarden KRW im Vergleich zu 2’028.31 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch