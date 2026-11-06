Kakao hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kakao liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kakao die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 358.59 KRW. Im letzten Jahr hatte Kakao einen Gewinn von 284.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2’086.72 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2’086.58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch