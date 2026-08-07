Kakakucom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kakakucom lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kakakucom ein EPS von 25.41 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 25.70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch