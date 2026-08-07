Kakakucom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kakakucom stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch