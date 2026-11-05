Kakakucom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kakakucom hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23.11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21.95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Kakakucom mit einem Umsatz von insgesamt 26.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch