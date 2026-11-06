Kakakucom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kakakucom hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Kakakucom hat ein EPS von 0.15 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.150 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.35 Prozent auf 168.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 155.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch