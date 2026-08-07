KAJIMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KAJIMA hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.42 USD, nach 0.390 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch