KAJIMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KAJIMA gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 66.57 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 56.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 640.09 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KAJIMA 649.62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch