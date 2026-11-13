KAJIMA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KAJIMA gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.740 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.36 Milliarden USD – eine Minderung von 11.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.91 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch