KAJIMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KAJIMA äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 87.76 JPY, nach 108.83 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 693.82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 723.31 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 101.02 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 708.65 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch