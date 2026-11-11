Kaji Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kaji Technology lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83.89 JPY gegenüber 40.40 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.48 Milliarden JPY gegenüber 1.31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch