Kajaria Ceramics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kajaria Ceramics lud am 24.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Kajaria Ceramics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.35 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 14.68 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.86 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch